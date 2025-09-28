[9.28 J3第29節](とうスタ)※13:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 上田智輝DF 2 山田将之DF 3 松長根悠仁DF 25 當麻颯DF 28 鈴直樹MF 7 針谷岳晃MF 20 城定幹大MF 30 狩野海晟FW 10 森晃太FW 11 芦部晃生FW 40 樋口寛規控えGK 31 安西駿DF 23 安在達弥DF 27 野末学DF 55 柴田徹MF 8 吉永大志MF 14 中村翼MF 37 由井航太FW 9 清水一雅FW 18 矢島輝一監督寺田周平[AC長野パルセイロ]先発GK 21