[9.28 J2第31節](ソユスタ)※13:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 2 岡崎亮平DF 5 長井一真DF 16 村松航太DF 30 飯泉涼矢MF 6 諸岡裕人MF 20 吉岡雅和MF 29 佐藤大樹MF 66 土井紅貴FW 11 梶谷政仁FW 34 鈴木翔大控えGK 23 矢田貝壮貴DF 19 尾崎優成DF 32 長谷川巧MF 14 大石竜平MF 31 石田凌太郎FW 8 畑潤基FW 9 中村亮太FW 40 佐川洸介FW 90 梅木翼監督吉田謙[V・ファーレン長崎]