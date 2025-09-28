アイドルの生い立ちや今をロングインタビューで綴る“読むアイドルマガジン”こと『IDOL AND READ』の最新刊第44号が9月27日に発売となった。表紙巻頭は同日に誕生日を迎えた日向坂46の郄橋未来虹だ。一期生が全員卒業し、新たに五期生が加入。郄橋はまさしくBRAND NEWとなった日向坂46の二代目キャプテンとして今年4月に任命された。新キャプテンとしての現在の心境はもとより、ひなた坂46(ひらがなひなた)楽曲「錆つ