大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は26日（金）、第8節・13節・18節に開催されるホームゲームにて、「3大グルメFES」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 本イベントでは、各節ごとにテーマを設定し、ガッツリ系からスイーツ系までバリエーション豊富なメニューが登場する。大人から子供まで、家族みんなで楽しめる内容となっており、試合