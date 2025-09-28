SUPER BEAVERが自身初となるアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』のリリースに先駆け、10月1日（水）に「人として (AA1)」を先行配信することが決定した。オリジナルアレンジの「人として」とはまたひと味違うアレンジに仕上がっており、楽曲の新たな一面を感じていただける楽曲に仕上がっている。発表にあわせ配信ジャケットも公開されている既発曲をアコースティック編成にリアレンジしたフルアルバム『Acoustic Album