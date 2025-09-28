本日10周年を迎えた『じゅん散歩』の新テーマ曲に、東京スカパラダイスオーケストラの新曲「Once In A Lifetime」が決定した。『じゅん散歩』は、散歩人・高田純次が“一歩一会（いっぽいちえ）”をテーマにさまざまな場所で自由気ままに街を歩く番組。9月29日（月）の放送より、番組の10周年を記念してテーマ曲・ロゴ・オープニングがリニューアルとなる。そんな番組の新テーマ曲でもある「Once In A Lifetime」は、川上つよし（B