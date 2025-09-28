文筆家でモデルの伊藤亜和（28）が28日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。自民党総裁選で浮上した小泉進次郎農相陣営の「ステマ問題」をめぐり、感想を問われ「ださい、ですね」と語った。この「ステマ問題」は25日発売の「週刊文春」報道で表面化した。同誌によるとコメントの中には「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」のほか、「ビジネスエセ保守に負けるな」と、保守色の強い