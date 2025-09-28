2024年12月21日にメジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズが、2025年4月より総動員数約9万人超え、全51公演にもおよぶ全国ライブツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”＞の千穐楽公演を9月27日(土)に沖縄コンベンションセンター 劇場棟で開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真午後5時、ライブの始まりを合図するかのようにクラシック音楽が止まるとリズムトラックがスタートし、それに合わせバ