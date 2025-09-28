2025年8月19日の夜、西日本の広い範囲で「夜空が一瞬、昼間のように明るくなった」という驚きの声が相次いだ。九州や近畿各地では辺り一帯が照らされ、まるで朝が訪れたような光景が広がったという。 【写真】静岡と茨城の上空に〝謎の発光体〟 監視カメラやドライブレコーダーには、強烈な閃光を放ちながら落下してくる巨大な火球の姿が映し出され、その映像は瞬く間にSNSで拡散された。日常の中に突如