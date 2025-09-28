¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï28Æü¤Î¸ø¼¨¤ÇÅê¼ê2¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï21»î¹ç¤Ç6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.39¤ÎÀ®ÀÓ¡£28Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿4Ç¯ÌÜ¤Î²£»³ÉöÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨14»î¹ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ç2¾¡0ÇÔ¡¢4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.10¤ÎÀ®ÀÓ¡£9·î¤ÏÄ¾¶á4¥Û¡¼¥ë¥É¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢7»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.96¤ÈÊ³Æ®¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£