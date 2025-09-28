劇場版最新作が、9月12日の公開からわずか3日で北米興行収入1位を獲得したことでも話題となった『鬼滅の刃』。それぞれが個性豊かで人間味あふれる魅力を持つ「柱」メンバーの中なら、誰と友達になりたいですか？All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「友達にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキング