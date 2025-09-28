女優の深津絵里（52）が28日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。「震え上がった」という、俳優のオダギリジョー（49）からのオファーを明かす場面があった。この日は深津が8年ぶりに出演した映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」で脚本・監督・編集・出演を務めたオダギリ、主題歌を提供した音楽ユニット「EGO-WRAPPIN'」森雅樹とともに出演。深津は劇中で披露するEGO-WRAPPIN'の「色彩の