この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第26話をごらんください。 りさの家に遊びに来たはるか親子。出迎えたりさは寝坊して今起きた、と言います。リビングは引っ越してきてひと月経つのにまだ荷ほどきも終わっていなくて、散らかった状態。普通人が来る前に片づけ