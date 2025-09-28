卓球のＷＴＴ中国スマッシュは、２８日から男女のシングルス１回戦が始まる。絶対王者・中国のホームで行われる一戦を前に、男女のエースが本紙の取材に応じ、決意を口にした。女子の早田ひな（日本生命）は、２０２４年パリ五輪で銅メダル、団体では銀メダルを獲得したが、その後は長期にわたって左腕のケガに苦しめられた。それでも、現在は回復傾向にあり「昨年は腕のケガで（ＷＴＴ中国スマッシュに）出場することができな