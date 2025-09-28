「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が、27日夜に配信された自民党総裁選（10月4日投開票）の候補者討論会のインタビュアーとして出演。日米関係を中心とした国際問題へのスタンスを「英語」で回答を求める質問を5候補に“ムチャぶり”し、対応が分かれる一幕があった。配信は「ひろゆきと語る夜＃変われ自民党日本の未来を語れ！」と題した自民党による異色の企画で、小林鷹之・元経済安保担当相（5