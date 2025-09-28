この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 撫でられたい＆塩対応の表情に3万いいね 菅田ホタテ(@sudahotate)さんの投稿です。「猫は気分屋」とは、よく言われる話ですよね。乗り気ではないときには、大好きなおもちゃでも知らんぷりだったり、撫でようとすると逃