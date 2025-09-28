主人公のさとみは29歳。実の兄の嫁にあたるゆみこは、子育てを理由にさとみの実家を便利な休憩所のように使い、さとみの両親を疲れさせていました。図々しすぎる振る舞いにモヤモヤを募らせます。そこで、兄にも意見を聞いてみることに。『図々しすぎる兄嫁』をごらんください。 カフェでの話し合い後、ゆみこから連絡を受けた兄がさとみに電話をかけてきました。兄は妻・ゆみこが両親に家事育児を丸投げしていたことを知らず、