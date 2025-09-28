¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢10·î1Æü¤Î¹ñ·ÄÀá¤ÈµìÎñ8·î15Æü¤ÎÃæ½©Àá¡Êº£Ç¯¤Ï10·î6Æü¡Ë¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿LED¾ÈÌÀ¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥ê¡¼¤Î¿¹¡×¤Î»î¸³ÅÀÅô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥ê¡¼¤Î¿¹¡×¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑÌó6ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì8.4¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¹â¤µÌó40¥á¡¼¥È¥ë¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤¤¤¿»±¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥ê¡¼¡×43ËÜ¤¬Ìë¶õ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Ï10·î1Æü¤«¤é¡£