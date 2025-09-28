「マリナーズ−ドジャース」（２７日、シアトル）中継では連日の異例とも言えるシーンが繰り広げられた。ロサンゼルスのスポーツ専門局「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」の中継では試合中、ドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんがテオスカー・ヘルナンデス外野手にインタビューを行った。前日も試合中、ベッツに話を聞いていたワトソンさん。「最近はギターにはまっているんだ」というエピソードが披露さ