UHA味覚糖（本社、大阪市中央区）が9月16日から放映を始めたグミ「コロロ」の新CMに注目が集まっています。【写真】「うわあああ」「衝撃」「本人なの？」実際の出演シーン設定は1980年代の歌番組。曲のイントロが流れると、司会者の男性が新人アイドル歌手を紹介します。「はじける笑顔に1億人がいちコロロ。全ての果実が嫉妬するみずみずしさで鮮烈デビューです。では歌ってもらいましょう…」次の瞬間、スポットライトを浴びた