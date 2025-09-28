私はアイ（28）。高校を卒業し、地元採用で就職して入社10年目。現在は夫婦2人暮らしです。職場では若手の女性社員のなかから毎年1人、リーダーという名の雑用係を決めています。けれど私は打診されるたび、のらりくらりと拒否しつづけてきました。世の中、優しければ優しいほど損をする……。私がそう考えるのは、自分の母を見てきたからです。私が断ると、今年のリーダーは本社から異動してきたばかりのミサキさんがやることにな