＜ライダーカップ2日目◇27日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞現在、世界ランキング1位。米国チームを牽引するはずだったスコッティ・シェフラーだが、2日目もまさかの2敗と、白星をまだチームにもたらしてはいない。2日間で4戦に出場し0ポイントだったのは、1967年のピーター・アリス（イングランド）以来2人目。不名誉な記録も樹立してしまった。【写真】2年前も…マキロイがタイガーの元キャ