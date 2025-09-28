＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、後藤未有と穴井詩がトータル7アンダー・首位に並んでいる。【LIVE】吉田鈴さんはミニスカスタイル1打差3位タイに2週連続Vがかかる神谷そら、菅楓華、吉本ここね。2打差6位タイに佐藤心結と工藤遥加、3打差8位タイには桑木志帆、木戸愛、ルーキーの吉