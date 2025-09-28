毎年熱い戦いが繰り広げられる麻雀最強戦。2025年もより一層盛り上がりを見せているこの大会で、9/27に行われた「麻雀最強戦2025女流下剋上決戦」にて見事ファイナル進出を決めたのは、なんと現役女子大生20歳の瀬戸麻衣プロ（日本プロ麻雀連盟）だ。ルックスと若さ、そして麻雀の強さでもSNSで何かと話題になる「未来のMリーガー候補」の彼女の麻雀中の思考を直接聞けるとしたら…？若き才能が、そのフレッシュな感性