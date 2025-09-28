タレント上沼恵美子（70）が28日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。不仲説もささやかれる明石家さんま（70）との関係を激白した。同い年で、ともにテレビ・ラジオのバラエティー番組を長年席巻してきた上沼とさんま。2016年、カンテレ系トーク番組「さんまのまんま」の大阪での生放送に上沼はゲストとして出演した。上沼は生放送中に「ケンカしてん」と告白。この日のパネラー陣が驚く中、「違うねん、ほんと