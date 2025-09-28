¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Ì¼¤Î¥á¥á¤Ë¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬Ë¬¤ì¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿Êì¿Æ¤Î¤Þ¤í¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±ÌµÍý¤ò¤»¤ºÂÐ±þ¤ò¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¥á¥á¤òÁê¼ê¤Ë40Ê¬°Ê¾åÀâÆÀ¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÍ¶¤¨¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤òÀöÌÌ½ê¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡ÖÉþ¤È¼ê¤¬±ø¤ì¤¿¤«¤éÀö¤ª¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÍ·¤Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¤·¤«¤·¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ê¡Ä¡£¢£¤â¤³¤â