２７日、鄭州新鄭国際空港で、パキスタンに発送する救援物資の積み込む関係者。（鄭州＝新華社記者／郝源）【新華社鄭州9月28日】パキスタンで発生した洪水を受け、中国政府は28日、第1陣の救援物資を河南省鄭州市の新鄭国際空港から空輸した。物資にはテントや毛布などが含まれ、中国空軍の輸送機「運−20（Y-20）」2機でパキスタンの首都イスラマバードに運ばれた。２７日、鄭州新鄭国際空港で、パキスタンに発送す