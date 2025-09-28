昨年１１月末をもって２３年所属していた吉本興業とのマネジメント契約を円満に終了し、フリーになったお笑いタレントのエハラマサヒロが２８日までに自身のＳＮＳを更新。自身が主催する舞台が開幕したことを報告し、思いをつづった。インスタグラムで「僕が芸人人生賭けて本気で作ってる舞台『ザ・ミュージカルマン』がついに開幕しました」と始め、「僕が楽しいと思った物、すごいと思った物、面白いと思った物を全て詰め込