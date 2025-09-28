【明治安田J1リーグ】ヴィッセル神戸 2ー1 清水エスパルス（9月27日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】セクシーな2人抜きドリブルの瞬間元日本代表のMF乾貴士が相手2人を突破し、フィニッシュワークに持ち込んだ。独力でチャンスを生み出した緩急自在のテクニックに、ファンも熱狂している。J1リーグ第32節でヴィッセル神戸と清水エスパルスが対戦。その51分のことだ。乾が左サイドのタッチライン沿いでボールを受けると、