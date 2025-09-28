¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡È°ìÊâ°ì²ñ¡Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¤Á¤¨¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë»¶Êâ¤¹¤ë¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¡£ËÜÆü9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤¬´Ý10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Îµ­Ç°¤Ë9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤È30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÊÁËÜÌÀ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£ÊÁËÜ¤Ï¹âÅÄ¤Î50Ç¯Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈÖÁÈ¤Ë2²ó½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë»¶ÊâÃç´Ö¡£º£²ó¤Ï¶äºÂ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2¿ÍÃçÎÉ¤¯Çú¾Ð»¶Êâ¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£¢¡ÊÁËÜÌÀ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤ËÀøÆþ¡ª9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷