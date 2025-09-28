腰痛は日本人の多くが経験する一般的な症状ですが、なんとなく我慢して過ごしている人は多いようです。しかし、腰痛の専門家に相談して適切な治療を受けることで、痛みの軽減や生活の質の向上が期待できます。今回は、整形外科を受診するメリットなどについて、「平井整形外科クリニック」の平井志馬先生に解説していただきました。 監修医師：平井 志馬（平井整形外科クリニック） 埼玉医科大学医学部卒業。その後、東京大