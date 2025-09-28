2シーズン連続で辿り着いたチャンピオンシップ（CS）の舞台で、シーホース三河の選手とスタッフは文字通り大きな「カルチャーショック」を受けた。 エースの西田優大は「宇都宮さんのカルチャー、組織の強さが一枚も二枚も上手だった。ねじ伏せられた」と振り返り、キャプテンの須田侑太郎は「明確にあれ（宇都宮）を超えないと先がないということを見せつけられた」と語った。