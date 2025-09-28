肉離れは運動をしているときに突然発生するケガで、筋肉繊維が引き裂けることで強い痛みを伴います。2020年に行われた東京夏季オリンピックでは出場選手11,315名のうち、MRIで肉離れと診断された選手は59名でした。 肉離れは何が原因で起こるのでしょうか。本記事では、肉離れの見分け方・原因や似た症状との違い・応急処置を解説します。 治療方法や予防方法も解説するため、万が一肉離れを起こした際にも冷静に対処できるよう