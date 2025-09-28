IŽ°ne¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥ì¥¤¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDROAS¡Ê¥É¥í¥¢¥¹¡Ë¤Ï9·î29Æü¡¢¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤è¤ê¡Ö¥¯¥ì¥¤¥Ó¥¿¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¡Ê990±ß¡Ë¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¢£3¼ï¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥±¥¢À®Ê¬¤Ç¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©°õ¾Ý¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥¯¥ì¥¤¤ÈÊÝ¼¾·¿¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óÀö´é¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¤¤ÏµÛÃåÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿3¼ïÎà¤òÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤â¤Î¡£È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÌÓ·ê¤ÎÈé»é±ø¤ì¤ä¡¢Í¾Ê¬¤Ê¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛÃåÀö¾ô​¤·¤Þ