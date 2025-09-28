クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は9月29日、美容液導入型クレンジング・洗顔シリーズ「willone（ウィルワン）」を新発売します。メイクや汚れを“落とす時間”を“美容液を与える時間”に変える新発想で、複雑な「大人のくすみ」をまとめてケアするクレンジング・洗顔シリーズです。■新発想、“落とす時間”を“与える時間に”同社の調査（2025年）によると、40〜50代女性の肌の悩みの上位に「くすみ」があり、そのような