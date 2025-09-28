¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯9·î15Æü¡Á21Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BS¡¦CS 4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGADMR-4T203¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë2°ÌAQUOS 4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼4B-C20GT3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë3°ÌAQUOS 4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼4B-C20ET3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë4°Ì4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢Ultra HD ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤/DVD¥ì¥³¡¼¥À¡¼BDZ-FBT2200¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë5°Ì4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGADMR-4T3