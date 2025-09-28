逃げ切りのために投入されただけに痛恨だった。現地時間９月27日に開催されたプレミアリーグの第６節で、田中碧が所属するリーズはボーンマスとホームで対戦。土壇場の後半アディショナルタイム２分にセットプレーから失点を喫し、２−２のドローに終わった。そのFKを与えてしまったのが87分から途中出場した田中だった。中盤でボールを奪われてからのファウルだったため、印象が悪かったようだ。 リーズのファンから