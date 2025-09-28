またしても11人で戦うことはできなかった。現地９月27日に開催されたプレミアリーグ第６節で、チェルシーが三笘薫を擁するブライトンとホームで対戦。１−３で逆転負けを喫した。24分にエンソ・フェルナンデスに先制点を奪い、良い流れで試合を進めていたなか、痛恨だったのが後半開始直後のプレーだ。１−０で迎えた53分、三笘にボールを奪われてカウンターを浴びた流れで、トレボ・チャロバーが相手の決定機を阻止するファ