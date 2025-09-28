韓国メディア・アジア経済は「日本で踏切を渡る際に事故に遭う外国人観光客が増えている」と伝えた。記事は、日本メディアが「訪日外国人の増加とともに踏切での事故が社会問題となっており、政府は多言語での警告表示や安全措置を強化する方針だ」と報じたことを紹介した。神戸市垂水区の西舞子エリアで1月上旬、中国籍の女性2人が遮断機内に入り、電車にはねられて死亡する事故が発生した。8月には佐賀県有田町で台湾の女性が電