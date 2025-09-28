°°Àî»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤Î60ÂåÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÓµ­¼Ô¡ÖÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡£Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×°°Àî»Ô°°Ä®1¾ò12ÃúÌÜ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢61ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÎÉô²°¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË2¿Í¤ÏÃËÀ­¤ò¶â¤Å¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¤Ç