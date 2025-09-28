7人組となったNEO JAPONISM（ネオジャポニズム）が放つ最新EP「NON LABEL」のリリースを受けて、4月に加入した泉なおが都内でソロインタビューに応じた。異質な存在感を放つ新メンバーの武器は、耳を突き刺すような鋭利なシャウト。言葉にならない感情や閉塞感を切り裂き、ライブという空間に風穴を開けていく。（「推し面」取材班）耳をつんざくような爆音と、激しくタイトなダンスでライブを支配する「IMPACT」。泉がマイク