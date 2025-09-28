28日の阪神4R・2歳新馬戦（ダート1800メートル）はゆったりした流れの中、3番手を追走したジュウリョクピエロ（牝＝寺島、父オルフェーヴル）が1番人気に応え、直線力強く抜け出してデビュー戦を飾った。今村は「初めて乗せてもらった時から非常にセンスがいいと感じていました。この子とレースに出るのを楽しみにしていました。無駄がなく、クセのない子。追ってからの反応が良く、素晴らしいパフォーマンスでした」とパート