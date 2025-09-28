テレ東では10月5日（日）昼12時から、「SUMOKING」を放送します。 ©テレビ東京 ©テレビ東京 土俵に特化した究極の体当たりサバイバルバトルが繰り広げられる異色の番組がついに放送！土俵から落ちたら即失格というルールの中で最後に勝ち残ったものに与えられる「SUMOKING」の称号を求め豪華出演者が熱い戦いを繰り広げます！ ©テレビ東京 出演者は 元力士：朝弁慶、旭大星、常幸龍。プロレ