【モデルプレス＝2025/09/28】TBSでは『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！』（以下、ドラコレ）を10月4日に開催決定。TBSの10月期新ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（10月12日スタート／毎週日曜よる9時〜）、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7日スタート／毎週火曜よる10時〜）、『フェイクマミー』（10月10日スタート／毎週金曜よる10時〜）に出演するキャストが集結し、各ドラマの見どころや撮影エピソードを語る。