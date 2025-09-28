女優の工藤美桜が２８日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。工藤はインスタグラムに「ツーリズムＥＸＰＯジャパンＪＴＢブースでのトークショーありがとうございましたみおちゃんずの皆さんもたくさん見にきてくださっていてうれしかった〜心強かった少しでも旅の素晴らしさや、＃推し活女子のケンミン旅の魅力が伝わっていたら嬉（うれ）しいです今後もたくさん見てくださいねー！！！」とイベ