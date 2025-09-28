プチプラで便利なグッズが数多く並ぶセリアですが、今回はセリアマニアの筆者がガチで愛用している優秀なタオルをご紹介します。シンプルな見た目ですが、吸水性・速乾性がバツグン！肌触りも良いアイテムで、もう非の打ち所がないんです。廃盤になったら本気で落ち込むくらいの推しタオルなので、この機会に要チェック♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸水速乾タオル価格：￥110（税込）サイズ（約）：30cm×30cm販売