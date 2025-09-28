YouTube番組「上西一美のドラレコ交通事故防止」で、交通事故防止コンサルタント・上西一美氏が「停止時の車間距離不足前にも後ろにも逃げ場なし」と題し、クルマ運転時の停止中の車間距離について徹底解説した。 上西氏は視聴者から寄せられた「停止時、どれくらい車間を空けるべきか？」というリクエストに応じ、自らの見解を語った。「僕は普段、セミナーなどでは5メートルぐらいの車間距離を確保してください