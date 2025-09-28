話題のYouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、助産師のHISAKOさんが「【失敗だらけの人生】子どもを育てる自信がない…大人の発達障害（お手紙シリーズ）」と題し、自信を持てずに悩むママたちへ熱いメッセージを送った。 HISAKOさんは冒頭、「あなたは子育てをしていて、こんな私が子育てしてていいんだろうか、その資格があるんだろうかって感じたこと、ありませんか？」と問いかけ