動画配信サービス「Netflix」でシーズン1が配信（2020年12月）されてから5年。世界的人気を獲得した『今際の国のアリス』がついにシーズン3へ。W主演の山崎賢人（※崎＝たつさき）＆土屋太鳳、そして佐藤信介監督が、築いてきた信頼と絆、“アリスとウサギの物語”としての新たな見どころを語った。【動画】『今際の国のアリス』シーズン3、冒頭映像麻生羽呂の同名漫画を原作に、実写化されたサバイバルアクションシリーズ。生