11月に開幕するデフリンピックを知ってもらおうと、大学のチアリーディング部が手話ダンスに挑戦しています。27日、東京都が主催する障害のある人への理解を深める啓発イベントで披露されたのは“アクロバティック手話ダンス”です。人さし指を向かい合わせて曲げる「こんにちは」や、両手の拳を2回下ろす「がんばれ」などの手話が盛り込まれています。踊っているのは、帝京大学のチアリーディング部「BUFFALOS」。部員およそ80人